As Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos nas Unidades Educacionais

Um tema de muita relevância e evidência e que sempre está em pauta nas formações é a questão das Boas Práticas de Higiene e Manipulação dos Alimentos, pois são através desses procedimentos que estabelecemos os parâmetros de higiene desde a aquisição, armazenamento, manipulação e até a distribuição das refeições às crianças/estudantes, evitando que os alimentos manipulados sejam contaminados, garantindo a qualidade higiênico-sanitária, a conformidade dos alimentos de acordo com a legislação sanitária e consequentemente a saúde e bem-estar de nossas crianças e estudantes.

São muitos os fatores considerados para que de fato se efetive as boas práticas dentro das cozinhas e refeitórios das Unidades Educacionais, incluindo a estrutura física da cozinha e do estoque, higiene e manutenção dos equipamentos e utensílios, limpeza da caixa d’água, controle de pragas e vetores e treinamento dos manipuladores.

Importante ressaltar que neste período de pandemia os procedimentos serão intensificados e os cuidados com a higiene pessoal, higiene do espaço e higiene dos alimentos, redobrados.

Com o objetivo de fornecer uma alimentação segura e de qualidade, o Departamento de Alimentação Escolar está realizando, durante o mês de junho, visitas técnicas nas Unidades Educacionais, a fim de orientar as cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinhas sobre as recomendações de Boas Práticas no retorno às aulas durante a pandemia da Covid-19, etapas do processo de produção e distribuição dos alimentos, higienização das mãos, higienização de móveis e utensílios, leis e normas, controle do estoque e validade dos alimentos, mapa da merenda e critérios de fiscalização da Vigilância Sanitária. Durante as visitas, a nutricionista verifica as condições das cozinhas, realiza uma dinâmica para higienização das mãos e aproveita para sanar as dúvidas das profissionais.

Esse movimento é de extrema importância para garantirmos a qualidade no manuseio dos alimentos e, quando o retorno às atividades presenciais for permitido, nossas crianças/estudantes das unidades educacionais recebam alimentos bem preparados, seguindo todos os protocolos de biossegurança que a pandemia exige.

Texto: Departamento de Alimentação Escolar.

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021