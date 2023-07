Assaltantes invadem agência do Banco do Brasil na madrugada desta 2ª feira (17) e levam cofre com armas dos vigilantes

Ladrões invadiram a agência do Banco do Brasil de Araucária, localizada no Centro, na madrugada desta segunda-feira, 17 de julho. Por volta das 4h30 a Polícia Militar foi acionada pela equipe de vigilância, após o alarme do banco ter disparado.

Ao chegar no local, a equipe constatou que os indivíduos haviam levado um cofre pequeno que continha o armamento dos vigilantes, que seriam dois revólveres. A PM fez o registro da ocorrência e na sequência repassou a situação à Polícia Federal, a quem compete investigar assaltos a bancos estatais.

Contenda

Horas depois, por volta das 7h30, ladrões também assaltaram o Banco do Brasil de Contenda. Segundo informações, 3 indivíduos arrombaram a agência e roubaram um cofre contendo duas armas de fogo dos vigilantes.

Nessa situação a PM realizou diligências, em conjunto com a PM/SC e conseguiu prender 3 suspeitos e apreender 2 armas de fogo e 1 veículo ônix que tinha utilizado na ação, em cerco realizada no município de Joinville/SC. Até este momento não há informações oficiais se os assaltos de Contenda e Araucária teriam sido cometidos pelos mesmos indivíduos.