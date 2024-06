Assaltantes que roubaram farmácia no Boqueirão nesta sexta-feira (21) são presos em Fazenda Rio Grande

Na manhã desta sexta-feira (21), a Guarda Municipal de Araucária foi acionada pela central para atender uma ocorrência de roubo na Farmácia Primer, localizada no bairro Boqueirão.

Ao chegar ao local, a equipe da Guarda entrou em contato com o gerente da farmácia, que informou o roubo de aproximadamente trezentos reais em espécie, além de kits de shampoo e alguns perfumes. Segundo ele, um dos assaltantes fez menção de estar armado.

Um casal de clientes relatou que tiveram dois celulares roubados, eles descreveram os assaltantes para auxiliar na identificação dos suspeitos.

Um pedestre informou à equipe que os indivíduos entraram em um veículo Gol, que os aguardava na quadra próxima, e seguiram em direção à BR-476.

Apesar do patrulhamento realizado nas proximidades, os assaltantes não foram localizados inicialmente.

Um tempo depois, a Central de Controle de Operações recebeu uma denúncia anônima indicando que os autores do roubo teriam seguido para Fazenda Rio Grande e estariam escondidos em uma residência no bairro Santa Terezinha, junto com o veículo utilizado na fuga.

Com base na denúncia, a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande foi acionada e, em conjunto com a equipe de Araucária, localizaram os suspeitos.

O gerente da farmácia e os clientes reconheceram os autores do roubo através de fotos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Fazenda Rio Grande para serem realizadas as medidas cabíveis.