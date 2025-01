Assalto deixa dois esfaqueados dentro do Ligeirinho Araucária/Capão Raso

Na noite deste sábado, 11 de janeiro, por volta de 23h, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência onde duas pessoas estariam com ferimentos de faca no Terminal do Vila Angélica, Avenida das Araucárias.

De acordo com informações, três homens realizaram um assalto no interior do ônibus da linha Araucária/Capão Raso. Eles embarcaram no terminal do Capão Raso, e um tempos depois, colocaram balaclava e anunciaram o assalto.

Uma jovem de 18 anos foi esfaqueada na perna, e um homem de 26 anos recebeu dois golpes de faca na região do tórax e um no queixo. Ambos foram atendidos por uma equipe médica, e o homem está em estado grave.

O motorista do ônibus relatou que a situação aconteceu na região do Vila Verde. Em certo momento ele ouviu um grito anunciando o assalto, em seguida, os passageiros entraram em pânico e correram para a frente do ônibus pedindo para o condutor abrir as portas, e informaram que uma pessoa estava ferida.

Com o tumulto, o braço do motorista acabou ficando preso no volante e demorou para abrir as portas. Após alguns momentos, ele conseguiu estacionar o ônibus e liberar as pessoas. Ele conta que, em seguida, os passageiros saíram correndo para a rodovia e os autores do crime conseguiram fugir.

Dois celulares foram roubados e a equipe policial encontrou uma faca quebrada, com lâmina e cabo separados, no chão do ônibus. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Araucária.