Assembleia homenageia médicos que atuam em Araucária

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu no último dia 30 de outubro, quarta-feira, no plenário da Casa, a solenidade em comemoração ao Dia do Médico, celebrado anualmente no dia 18 de outubro.

Durante o evento, foi prestada homenagem aos profissionais que estudam e atuam na área da saúde, com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar doenças, com a entrega de diplomas de menção honrosa aos trabalhadores essenciais para o bem-estar, para o cuidado e para a qualidade de vida, fazendo a diferença em todas as fases da vida dos cidadãos paranaenses. Quatro profissionais que atuam em Araucária também foram homenageados.

A proposição foi do coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, deputado Ney Leprevost (União Brasil) que ressaltou a importância da homenagem. “Como coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, me sinto nessa obrigação extremamente prazerosa em reconhecer o trabalho desses profissionais, que muitas vezes são verdadeiros heróis, se dedicam a tratar os pacientes, às vezes até em condições muito difíceis. Aqueles que trabalham na rede pública sofrem às vezes com falta de medicamentos nas unidades de saúde, faltas de equipes, e os médicos do Paraná, tanto da saúde pública, quanto da saúde privada, têm se destacado nacionalmente pelo seu aprimoramento científico e pela sua competência. São médicos muito atualizados, os médicos do Paraná hoje são reconhecidos nacionalmente como os melhores médicos do Brasil”.

Os homenageados que atuam em Araucária são o ortopedista Emerson Albertasse, os cardiologistas Rafael Petracca e Hussem Osman e o ecografista Giovani Cassol, todos são do Corpo Clínico da Clínica São Vicente.

Estatísticas

No Brasil e em diversos outros países, no mês de outubro é, tradicionalmente, celebrado o “Dia do Médico” – na data do dia 18. A comemoração coincide com o “Dia de São Lucas”, um dos quatro evangelistas e, também médico, além de padroeiro destes profissionais da promoção e da defesa da saúde. Durante a solenidade foram homenageados com diplomas de Menção Honrosa médicos de inúmeras regiões do Paraná, que atuam em diversas áreas, indicados por entidades que representam a categoria com os seguintes dizeres: “Menção Honrosa por sua inestimável contribuição à saúde dos paranaenses, por meio do exercício da Medicina, e por ocasião da celebração do Dia do Médico”.

Dados da Demografia Médica 2024, elaborada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), mostram que o Brasil tem hoje 575.930 médicos ativos, uma das maiores quantidades do mundo. O número resulta em uma proporção de aproximadamente 2,81 médicos por mil habitantes, a maior já registrada na história nacional. Este crescimento, impulsionado por fatores como a expansão do ensino médico e a crescente demanda por serviços de saúde, representa um aumento absoluto de 444.652 médicos, ou seja, 339%, em termos percentuais.

O estudo releva que a quantidade de médicos no Paraná aumentou 96% de 2011 para cá. O levantamento, divulgado no primeiro semestre do ano, aponta que o estado tinha 18.972 médicos há 13 anos e, agora, conta com 37.144 profissionais. Com isso, a densidade por mil habitantes também cresceu: passou de 1,82 para 3,20 médicos por cada grupo de mil pessoas. No Paraná, são 19.740 médicos e 17.404 médicas. A média de idade desses profissionais é de 43,58 anos, enquanto a média do tempo de formado chega a 17,37 anos. Na distribuição pelo território, verifica-se 15.902 médicos atuando na capital, Curitiba, ou seja, 43% do total, e 21.242 no interior. Dados da Demografia Médica mostram ainda que, atualmente, há 389 escolas médicas espalhadas pelo país.