Assistência Social atendeu mais de 250 famílias que moram na rua desde o começo do ano

O último levantamento feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), para efeitos de Cadastro Único visando inclusão em programas sociais, aponta um total de 256 famílias em situação de vulnerabilidade. Desse número, quase a totalidade tem renda familiar per capita de, no máximo, R$89,00, sendo apenas 7 famílias com renda acima de um salário mínimo.

O levantamento, que contém informações coletadas até 15 de abril deste ano, mostra ainda que a maior parte das pessoas atendidas são homens, e a prevalência de idade fica entre 25 e 34 anos. Com relação à origem desses indivíduos, 38 são nascidos em Araucária, 205 vieram de outras cidades e apenas um é estrangeiro. Sobre onde costumam pernoitar, 170 afirmaram ter local para dormir e ainda 87 pessoas disseram que dormem na rua.

Muitos desses moradores de rua costumam pernoitar na Casa de Passagem, que realiza atendimento técnico com assistente social e psicólogo, articulação e encaminhamentos para rede intersetorial para acesso a documentos, além de rede de saúde, trabalho, cursos profissionalizantes e outros. O espaço também oferece café da manhã, almoço, guarda de pertences, além de banho e café da tarde.

O levantamento traz ainda os motivos que levaram essas pessoas a morar na rua e pela ordem aparecem a perda de moradia, ameaça, problemas familiares, alcoolismo, desemprego, trabalho, tratamento de saúde ou por opção. Quanto às formas que essas pessoas encontram para ganhar dinheiro e sobreviver estão os “bicos” na construção civil, guardador de carro, carregador, catador, serviços gerais, pedinte e vendas.

Centro POP

A Assistência Social informou ainda que, em números mais atualizados, o Centro POP tem atendido uma média de 46 pessoas por dia. Ainda segundo a SMAS, desde o início do ano já foram abordados mais de 150 usuários diferentes no município, ou seja, que vieram de fora.

Projeto SOS Rua

Como forma de ampliar o atendimento a essas pessoas em situação de rua, a SMAS criou recentemente o SOS Rua (Serviço de Orientação Social pelas Ruas). Através de um 0800 a população pode ligar e informar sobre alguém em situação de rua que precise de auxílio.

O telefone é o 0800 642 5250, em horário comercial o sistema cai no canal da Assistência Social que está sendo desenvolvido, e a opção de “ramal 1 – Denúncia” deve ser escolhida. Em outros horários, a chamada já é redirecionada diretamente para o “SOS Rua”, com atendimento na Casa de Passagem.

Foto: Carlos Poly / SMCS.

Edição n. 1370