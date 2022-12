Assistência Social pede que pessoas que forem curtir os atrativos de Natal na Praça da Bíblia doem alimentos para ajudar famílias necessitadas

Para poder brincar gratuitamente na pista de patinação no gelo que a Prefeitura Municipal de Araucária montou na Praça da Bíblia, como parte da programação natalina deste ano, as pessoas precisam se inscrever. Elas também podem exercer o espírito natalino e contribuir, de forma voluntária, com uma ação social, doando um quilo de alimento.

A solicitação do alimento consta no formulário de inscrição, porém a informação muitas vezes passa desapercebida, porque nem todas as pessoas lêem o documento na íntegra, antes de assiná-lo. Dessa forma, as doações estão muito abaixo do esperado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, são pouquíssimas as pessoas que está doando alimentos no momento em que vão utilizar a pista de patinação. “A doação é voluntária, mas a gente gostaria de contar com a solidariedade das pessoas. Essa arrecadação é super importante porque os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas pelos programas da secretaria, com prioridade para as famílias que foram atingidas pelas chuvas”, disse a SMAS.

A doação de alimentos se estende a toda a população que for visitar a decoração natalina na Praça da Bíblia, independente se vai brincar na pista de patinação. Para doar, dirija-se ao ponto de coleta que fica perto do Coreto, próximo a entrada da pista de patinação.