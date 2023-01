Assistente Social x Assistência Social

Consideramos importante falarmos sobre a diferença entre essas palavras com você leitor da coluna da Secretaria Municipal de Educação, pois, pouco se sabe sobre o trabalho do assistente social na escola.







Para se tornar um assistente social, é preciso fazer o curso superior em Serviço Social, que tem duração de 4 anos, e desta forma tornar-se profissional bacharel em Serviço Social, que recebe o título de Assistente Social, então se inscreve no Conselho Regional de Serviço Social e recebe seu respectivo registro profissional.

Sendo assim, o Assistente Social é um profissional, de curso superior, dotado de conhecimento técnico-operativo, ético-político e teórico-metodológico sobre a realidade social, e tem como objeto de trabalho as expressões da questão social.

Já a Assistência Social, é uma política pública, ou seja, um serviço público, que tem por objetivo garantir proteção social básica a quem dela necessitar, por meio de projetos, benefícios e programas, são exemplos de equipamentos dessa política, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Na Educação Municipal, o assistente social atua na prevenção, ou seja, na orientação, informação, na formação, conscientização, na publicização para contribuir na formação cidadã da comunidade escolar, visando assegurar o direito de acesso e permanência à educação.

Por se tratar de um público de crianças e adolescentes, os assistentes sociais da educação realizam atividades práticas e lúdicas para atingir seus objetivos. Com as famílias, realizam orientações individuais e em grupo e por fim, com professores e diretores, realizam oficinas de formação e orientação sobre diversos temas importantes para compreensão da realidade social dos estudantes e suas famílias.

E agora, ficou mais claro? Se ainda tem dúvida, visite uma Unidade Educacional (Escola,Cmei e Cmaee), e fale com este profissional.