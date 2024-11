Associação AMAI precisa de doações para construir uma sede nova

A Associação de Moradores Arco Íris e Israelense (AMAI) está em campanha para arrecadar materiais de construção para construir uma sede nova. O imóvel atual é muito pequeno e não comporta mais atividades para atender o grande número de moradores que vivem nas duas comunidades.

“Pagamos aluguel de um imóvel bem pequeno, que nos impede de ampliar os serviços. Precisamos de um novo espaço para ofertar mais cursos, inclusive profissionalizantes, e também pretendemos montar uma cozinha comunitária para preparar alimentos e atender as famílias mais carentes”, disse a presidente da entidade Ariadne Cristine de Góis Alves, mais conhecida como Cris.

Um dos projetos que a entidade já deu início, no entanto precisa de um espaço amplo para comportar mais frequentadores, é o Cantinho da Leitura, cujo objetivo é incentivar o hábito de ler entre as crianças e adolescentes da comunidade. A associação está pedindo doações de livros e gibis para montar um acervo maior e estruturar melhor o Cantinho para quando a nova sede for construída.

Segundo a líder comunitária, são muitas propostas de ações para atender um número maior de moradores, porém a casa de madeira que abriga a associação é bastante antiga e o espaço atual é limitado. “Por enquanto, só estamos ofertando os cursos de capoeira, jiu-jitsu e montamos um pequeno cantinho de leitura. Mas temos uma área legal aqui, onde poderemos erguer uma sede bem maior. É uma necessidade urgente, porque são muitas dificuldades aqui dentro da vila, especialmente para os que vivem na beira do rio. Com uma sede maior, poderemos abrigar as famílias em caso de alagamentos, para que possam sair de suas casas até baixar o nível das águas”, disse Cris.

Como ajudar

O projeto da nova sede está quase finalizado, mas a AMAI não tem condições de comprar os materiais de construção, por isso pede doações de tijolos, cimento, areia, pedras, telhas Eternit, entre outros.

O local para entrega dos materiais ou mesmo de livros para o Cantinho da Leitura é na Rua Che Guevara, ao lado do campo do Israelense. Mais informações pelos fones: 99769-6321 (Cris), 9764-0508 (José) e 9997-5868 (Cleidson), todos com DDD 41.

