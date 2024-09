Associação AMAI precisa de doações para organizar Festa das Crianças

A Associação de Moradores dos Jardins Arco Íris e Israelense – AMAI, está iniciando os preparativos para a Festa das Crianças, que será realizada no domingo, 13 de outubro, a partir das 13h, no campo do Israelense. Neste momento, os esforços se concentram na arrecadação de brinquedos, doces em geral, refrigerantes, vinas, pães, pipocas, copos descartáveis, sacos para pipoca e guardanapos.

“Nossa maior dificuldade sempre são os brinquedos, porém queremos presentear as crianças da nossa comunidade e de bairros vizinhos, pois sabemos que muitas passam o dia delas em branco, sem ganhar nada. Contamos com a colaboração de todos para levar alegria aos nossos pequeninos”, convida a associação.

Além da entrega de brinquedos e a distribuição de doces e lanches, o evento contará com tobogã inflável, cama elástica, e a presença dos personagens do Homem Aranha e do Homem de Ferro. Entre em contato e faça sua doação pelos fones 99769-6321 (Cris), 98531-9569 (Elisa), 99112-8770 (Salete) e 99710-8138 (Jones), todos com o DDD 41. As arrecadações podem ser feitas até o dia 10 de outubro.

