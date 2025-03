Associação Araucariense de Handebol tem vagas abertas para quem quer aprender a modalidade

A Associação Araucariense de Handebol – A.A.H. está com vagas abertas para homens e mulheres que desejam praticar a modalidade. Os treinos são gratuitos e acontecem no Centro de Esportes e Lazer Bernardo Von Müller Berneck, nas quartas-feiras à noite.

No masculino, a turma já está em andamento e os treinos acontecem às 20h. Já no feminino, a associação está montando uma lista com os nomes das interessadas e as aulas vão começar assim que a turma completar pelo menos 15 alunas.

A idade para participar é a partir de 18 anos completos. Para fazer a inscrição e garantir sua vaga, basta entrar em contato com o professor Valter, pelo fone (41) 99929-6102.

