Associação Araucariense de Handebol vai comemorar o 5º aniversário com costelada

A Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) vai comemorar seu quinto aniversário com uma costelada fogo de chão e 100 litros de chopp free. A festa será no dia 15 de abril, a partir das 11h30, no Rancho Scherreier. A venda do segundo lote já está aberta, o valor do convite é R$ 75,00 (inclui caneca e tirante) e os interessados podem adquirir pelo fone (41) 99976-9434.

Além da costela, o cardápio contará com arroz branco, risoto, frango assado, lasanha 4 queijos, maionese, saladas (tomate, alface e repolho) e sobremesa. No dia do evento serão liberadas para os convidados a quadra de futebol sintético e a mesa de sinuca existentes no espaço.

O Rancho Scherreier fica na Rodovia Euclides Gonçalves Ferreira, km 2,5 (Estrada do Guajuvira), nº 2400, localidade de Boa Vista.

