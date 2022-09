A equipe da Associação Araucariense de Handebol – A.A.H., vai jogar no próximo sábado, 17 de setembro, pela Liga Metropolitana de Handebol. A partida será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza, às 12h, contra o AHC. Segundo a Presidente da A.A.H., Aline de Paula, este jogo estava marcado para o domingo, 18, mas teve a data alterada pela organização da Liga. “Eles precisaram realocar algumas equipes devido ao número de jogos e com isso a data aqui em Araucária também acabou sendo alterada”, explicou.

Todos os jogos que serão realizados no ginásio do Parque Cachoeira poderão ser acompanhados pela torcida. “Convidamos todos a prestigiarem o handebol”, diz Aline.