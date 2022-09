Associação Comercial abre inscrições para curso gratuito de Vitrinismo

Objetivo é oferecer conhecimentos básicos de exposição de produtos nas vitrines, com a intenção de atrair o consumidor e impulsionar as vendas

A vitrine é o primeiro contato físico que o cliente tem com a loja e é responsável por até 75% das decisões de compra. Por isso, o comércio deve montar uma vitrine atrativa e que chame a atenção dos consumidores, através de um planejamento focado no uso do espaço de maneira estratégica, não apenas para expor os produtos, mas também visando fortalecer sua marca.

Pensando nisso, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), fechou uma parceria com o Sebrae, para ofertar o curso “Vitrine de Loja”, que trará orientações e inspiração para os comerciantes montarem suas vitrines de forma mais assertiva. O curso é totalmente gratuito, será realizado entre os dias 12 a 15 de setembro, das 19h às 22h, na sede da ACIAA, localizada na Rua João Pessoa, n° 145 – Centro. As inscrições abertas e poderão ser feitas através do link https://forms.office.com/r/4MhF7M55Xh

“O curso é aberto a todos os lojistas de Araucária e será uma excelente oportunidade de aprender técnicas de composição e visual para atrair o consumidor e aumentar os lucros neste Natal. Este é apenas o primeiro curso que a ACIAA irá realizar em parceria com o Sebrae, na sequência virão outros”, diz o presidente da associação, Juscelino Katuragi.

Mais informações sobre o curso “Vitrine de Loja” poderão ser obtidas pelo fone (41) 3642-6313.

Texto: Maurenn Bernardo