Associação da Favorita promove concurso de desenho em comemoração ao Dia das Crianças

Para estimular a criatividade e desenvolver cada vez mais as habilidades artísticas entre crianças e jovens da comunidade, a associação de moradores da Favorita criou um concurso de desenho, cujo tema foi o seu desenho ou filme preferido. A ideia surgiu para estimular a criatividade e a reflexão dos participantes, bem como diversificar as atividades culturais promovidas pela associação, meio do estímulo à criação de imagens e textos.

O concurso teve três categorias: crianças de 3 a 6 anos, de 7 a 10 anos, e de 11 a 13 anos, no total foram 32 desenhos participantes e um júri convidado selecionou os cinco melhores de cada categoria, que agora estão no Instagram da associação @comunidadefavorita, para votação popular até o dia 12/10. O resultado final será divulgado no dia 13/10 e os primeiros colocados de cada categoria vão receber premiações. Neste dia também haverá uma ação para as crianças, em comemoração ao seu dia (12 de outubro).

Os concorrentes da categoria 3 a 6 anos são a Luna (6 anos), Gabriel Fiuza (5 anos), Natally Carolina (6 anos), Gabriel Valdiney (6 anos) e Luiz (5 anos). Na categoria 7 a 10 Rafael Fiuza (9 anos), Kemilly (9 anos), Rafael Calebe (10 anos), Thalia Assunção (7 anos) e Rynata Embirli (8 anos). E na categoria de 11 a 13 anos Sthefany Victoria (13 anos), Thabata Yasmim (12 anos), Jhon Wallace (12 anos), Kauanny Emanuelli (11 anos) e Kaue Emanuel Costa (12 anos).

