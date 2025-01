Associação de Apoio Social realiza campanha de arrecadação de material escolar

A Associação de Apoio Social – Juntos Somos Mais Fortes (ASS-JSMF) pede ajuda da população para arrecadar materiais escolares para as crianças em situação de vulnerabilidade social. A campanha se chama ‘Mochila Cheia 2025’, e iniciou no dia 08 de janeiro, sendo finalizado no dia 02 de fevereiro.

A coordenação pede ajuda com doações dos seguintes itens: cadernos, lápis, borrachas, mochilas, estojos, réguas, apontadores, canetas, lápis de cor, tesouras, colas e outros materiais escolares. Em média, 200 crianças de 1 a 5 anos da comunidade que estão matriculados na rede pública de ensino, estão para receber as doações de materiais.

Além disso, os matérias arrecadados também serão direcionados ao projeto da associação que envolve a alfabetização de adultos e idosos, que também vão iniciar os estudos em fevereiro, com turmas disponíveis a cada 3 meses.

Para mais informações sobre como realizar as doações, deve-se entrar em contato com a AAS-JSMF pelo número (41) 99276-3612. Os materiais também podem ser entregues na rua Sônia Bodziak, nº 274, no bairro Capela Velha.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.