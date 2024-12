Associação de Apoio Social realizará Festa de Natal neste sábado (21)

Neste sábado, 21 de dezembro, a Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes realizará uma Festa de Natal para as famílias carentes.

No dia, a criançada poderá brincar com cama elástica, brinquedos infláveis, brincadeiras interativas, piscina de bolinhas e muito mais. Além disso, serão fornecidos doação de cesta de Natal, bolos e lanches.

O evento conta com a colaboração do Clube Rotary, do Projeto Corrente do Bem, do Valor Real, do Projeto Juventude Israelense, banco Sicoob e Driver Elite Caveira.

A festa será comemorada a partir das 10h na rua Sônia Bodziak, 274, no bairro Capela Velha. “Será uma festa muito divertida e cheia de presentes. Esperamos pelas famílias e crianças da cidade”, convidam a organização, a diretora Pastora Adriana e equipe.