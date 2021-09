Associação de moradores do Israelense e Arco-Íris pede socorro

Associação precisa de uma nova sede e faz campanha para arrecadar materiais de construção. Foto: divulgação

A presidente da associação de moradores dos jardins Israelense e Arco-Íris, Adriana Gorete, decidiu iniciar uma campanha para construção da sede da entidade. O local até então utilizado era uma sala comercial alugada para atendimento à população, mas infelizmente, com os aluguéis atrasados há três meses, a entidade foi obrigada a entregar o espaço. Para não encerrar as atividades, a associação está pedindo doação de madeira, telhas, caibros e toda e qualquer forma de ajuda para que possa construir três salas dentro de uma área destinada à associação, próximo ao campo de futebol da comunidade.

Da mesma forma, a ajuda que será recebida será empregada também para reestruturar a área de entrega de doações, que é utilizada todo sábado para distribuição de frutas, verduras e legumes doadas pelo Ceasa Curitiba para a comunidade. A entidade realiza um trabalho comunitário há mais de três anos, e precisa nesse momento da ajuda de todos para que os trabalhos não sejam interrompidos.

A associação coordena uma área de mais de 405 km quadrados e uma população estimada de 8.000 pessoas, sendo a maior área em regularização fundiária do Estado do Paraná. A entidade começa o mês de setembro trabalhando em torno da busca da utilidade pública municipal e estadual, mas por se tratar de processos demorados, a necessidade de ajuda é imediata.

Desde o início das atividades da atual gestão da associação, diversos trabalhos humanitários foram realizados durante o período de pandemia, assim acompanha o processo de regularização fundiária, observando as tratativas realizadas entre empresa regulamentadora do processo, assim como intermediar junto ao poder público para que os processos de infraestrutura sejam implantados o mais rápido possível, junto às empresas prestadoras de serviços de água e luz na cidade de Araucária.

Serviço

As pessoas ou empresas que queiram ajudar devem fazer contato via WhatsApp com a diretoria da associação, pelos telefones (41) 98518-2698 ou (41) 99215-0157, ou levar a sua doação até a comunidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021