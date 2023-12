Associação de moradores do Jardim Alvorada realiza ação social de Natal para as crianças

A festa de Natal promovida pela associação de moradores do Jardim Alvorada foi um sucesso. A ação aconteceu no último sábado, 16 de dezembro, e teve como objetivo oferecer um Natal mais feliz às crianças da comunidade. O evento reuniu cerca de 300 crianças, elas se divertiram durante o dia todo com brincadeiras, além de se deliciarem com os lanches oferecidos. Os pequeninos também ganharam presentes do Papai Noel e da Mamãe Noel.

Entre as atrações o evento contou com teatros, brinquedos de rua, camarim de pintura, brincadeiras, entrega de presentes e doces, lanches como pipoca, algodão-doce e cachorro-quente.

A presidente da associação, Maria Eunice, agradeceu a todos os apoiadores que tornaram o evento possível, e a todas as pessoas que compareceram na festa. “Não podemos esquecer do apoio importante das empresas Cocelpa e Raizen e da Telma Bolos e Salgados”, declara a presidente.

A ação de Natal da associação de moradores do Jardim Alvorada já acontece há 12 anos e vem tornando o Natal das crianças e famílias da região mais especial.

Edição n.º 1394