Associação de Moradores do Tropical está realizando ação solidária para ajudar as famílias afetadas por incêndios

Nos últimos dias, a população presenciou três terríveis incêndios que atingiram algumas casas pela cidade, sendo nos bairros Porto das Laranjeiras, Iguatemi e Dalla Torres

Infelizmente, 5 famílias tiveram suas casas incendiadas, e vendo essa triste situação, a Associação de Moradores do Tropical se mobilizou para criar um único PIX com o objetivo de reverter as arrecadações para as famílias que perderam tudo.

Além de doações em dinheiro, também está sendo aceito material de construção, móveis e utensílios domésticos. “Entre as famílias estão idosos, gestantes e crianças. Toda ajuda é muito bem-vinda!”, diz uma integrante da Associação de Moradores do Tropical.

A chave PIX para realizar doações é 06732170945, e está no nome de Liandra. Para mais informações, ou em caso de dúvidas, entrar em contato com Jessica pelo número (41) 99542-7286.