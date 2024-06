Associação do Iguatemi busca patrocínio para arraiá julino beneficente

A associação de moradores do Jardim Iguatemi, em parceria com a Associação Reação Periférica, está preparando um super arraiá julino beneficente para o dia 06/07, que contará com atrações para toda a família. O festerê será na rua Ana Dranka, 391, no bairro Boqueirão, a partir das 14h, e prevê apresentações de quadrilhas e de breaking, shows sertanejos e de pagode, além de comidas e bebidas típicas.

Todo o valor arrecadado com a festa será revertido para os projetos sociais da associação, em atendimento às famílias e crianças vulneráveis da comunidade.

Para organizar o arraiá beneficente e alcançar uma boa arrecadação, a associação está contando com a ajuda de empresas, comércios e comunidade em geral. É possível colaborar fazendo um PIX de qualquer valor na chave 41 99884-8541, em nome de Rafael Vieira. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99884-8541.