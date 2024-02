Associação do Iguatemi está com inscrições abertas para capoeira, breaking e outras atividades

A associação de moradores do Jardim Iguatemi está com as inscrições abertas para aulas de capoeira, breaking e MMA, com idade mínima para participação de 6 anos. As aulas de capoeira acontecem de segunda a quarta-feira, às 19h30, na sede da associação, localizada na Rua Ana Dranka Druszcz, 391, com o professor Skilo.

No sábado as aulas são realizadas na quadra do Maranhão (próximo à Igreja Católica), às 17h, com a instrutora Borrachinha. Já as aulas de MMA acontecem aos sábados, às 10h, com o professor Paulo. As inscrições para a capoeira e MMA podem ser feitas pelo fone (41) 98542-7286, falar com Jéssica Pelosi, presidente da associação.

As aulas de breaking acontecem todos os sábados, das 14h às 16h, na sede da associação, com o professor Fernando Vedam. Os contatos podem ser feitos pelos fones (41) 99884-8541 com Mangaba e (41) 99663-0039 com Diego.

“Todas as atividades são gratuitas, nosso objetivo é ofertar aulas a semana toda aqui na associação, não apenas para os moradores do Iguatemi, mas também de outras comunidades. Queremos tirar as crianças e adolescentes das ruas, fazê-los participar das aulas, interagir, aprender coisas boas. Como presidente do bairro, fico muito feliz com o apoio dos professores em dedicar parte do seu tempo para ensinar nossas crianças e jovens”, declarou Jéssica.

