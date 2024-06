Associação do Israelense e Arco Íris busca apoio para realizar um arraiá beneficente

A Associação de Moradores dos Jardins Israelense e Arco Íris – AMAI, está preparando um arraiá beneficente, cujo objetivo é levar diversão e entretenimento aos moradores das duas comunidades. A festa junina está marcada para o dia 22 de junho, no campo do Israelense, e contará com várias brincadeiras, comidas e bebidas típicas.

Para que tudo saia conforme o planejado, a entidade está pedindo a colaboração da população araucariense. As pessoas poderão doar brindes e prendas ou fazer doações em dinheiro, através do PIX 21557188/000143 (CNPJ da entidade). Todo valor arrecadado com a festa será revertido para a construção da nova sede da associação e também para a compra de cestas básicas que serão destinadas às famílias carentes das duas comunidades.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 99769-6321.