A Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes – AASJSMF, do Jardim Israelense, está organizando o Natal Solidário, uma ação especial que todos os anos leva alegria e esperança às crianças daquela comunidade. Este ano o grupo quer presentear cerca de 700 crianças, oferecendo doces, balas, lanches e pequenas lembrancinhas.

“Essa ação faz toda a diferença na vida de cada uma delas e ver o sorriso estampado naqueles rostinhos é muito gratificante”, diz a pastora Adriana, presidente da associação.   

Mas para que esta ação aconteça, a AASJSMF precisa da colaboração de amigos, parceiros e apoiadores. “Contamos com o apoio daqueles que acreditam na importância do nosso trabalho, cujo objetivo é proporcionar um Natal feliz para quem mais precisa”.

As doações podem ser entregues até o dia 18 de dezembro na Rua Sônia Bodziak, 274, bairro Capela Velha, ou a pessoa poderá entrar em contato pelo telefone (41) 99215-0157, falar com a pastora Adriana. Podem ser doados doces, balas, pirulitos, salgadinhos, sucos, refrigerantes ou valores para auxiliar na compra dos kits. “Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Juntos podemos transformar o Natal dessas crianças em um momento inesquecível”, convida a pastora.