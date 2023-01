Associação do Magnópolis é reativada para assessorar moradores em processo judicial

No sábado (21/01) a Unamar – União das Associações de Moradores de Araucária coordenou o processo de reativação da associação de moradores do Jardim Magnópolis e eleição da nova diretoria. Segundo a Unamar, o objetivo da retomada das atividades por parte da entidade é acompanhar o processo de reintegração de posse e oferecer assistência às famílias residentes na Avenida Natureza, em uma área que fica embaixo de linhas de rede da Copel. A companhia solicita que as famílias saiam da localidade por eventuais riscos referentes aos postes.

“Eles entraram em contato conosco, então montaram uma chapa, reativaram a entidade e vão acompanhar todos os trâmites da reintegração para que os moradores tenham representatividade”, disse Luiz Kaill, presidente da Unamar.

A nova diretoria da associação ficou assim formada: presidente Eliane Sdrait, vice-presidente Patrícia Alves Faria, primeira secretária Franciele Aparecida da Silva, segundo secretário Dileuza Cardoso dos Santos, primeiro tesoureiro Joaquim Paulo Marques Filho e segundo tesoureiro Diego Lourival de Oliveira Seica. A presidente do Conselho Fiscal é Gislaine Gomes Oliveira e os membros são Rodrigo da Silva, Kenia Silva da Luz, Mirian dos Santos Pereira e Jone dos Santos Pereira.