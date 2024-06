Associação Esportiva Vencer abre inscrições para escolinha de futebol gratuita

O futebol é mais do que um esporte popular, é uma atividade que oferece inúmeros benefícios para as crianças e jovens, desde o desenvolvimento físico até o crescimento emocional e social. É por isso que as escolinhas de futebol têm papel decisivo na iniciação das crianças dentro desse universo, proporcionando não apenas treinamento esportivo, mas também lições importantes para a vida.

Pensando nisso, a Associação Esportiva Vencer está iniciando o projeto de uma escolinha de futebol gratuita no bairro Campina da Barra, voltada a crianças e jovens de 6 a 16 anos. As matrículas já estão abertas e os interessados em participar devem se apressar para garantir a vaga. Os treinamentos vão acontecer nas instalações do Instituto Schnorr, localizado na rua Magnólia, 55, e a previsão de início é para o mês de julho.

“Além do aprendizado do futebol e da prática esportiva, a escolinha irá preparar os alunos para se tornarem verdadeiros cidadãos, pessoas melhores e mais felizes, independentemente de se tornarem atletas no futuro”, explica Jamil de Jesus, responsável pelo projeto.

Inscrições e mais informações sobre a escolinha de futebol poderão ser obtidas pelo fone (41) 99669-5963, falar com Jamil.