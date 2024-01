Associação Juventude Araucariense abre inscrições para seu cursinho pré-vestibular gratuito

O cursinho popular AJA (Associação Juventude Araucariense), voltado às pessoas que vão fazer vestibular ou Enem e não tem condições de pagar um cursinho particular, está com as inscrições abertas. É uma excelente oportunidade para aqueles que pretendem ingressar em uma universidade em 2024. As aulas acontecem aos sábados e domingos, das 8h40 às 17h20, em Araucária.

Nessa quarta edição o cursinho irá distribuir 120 vagas. As inscrições ficarão abertas até às 12h do dia 9 de fevereiro e poderão ser feitas pelo link. Depois é só ficar de olho no resultado, que será divulgado pelo Instagram @cursinhpopularaja. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo direct do Insta.

Edição n.º 1398