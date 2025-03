Associação Juventude Araucariense comemora 5 anos de atuação e promete novidades em 2025

A Associação Juventude Araucariense – AJA comemorou 5 anos de atividades no sábado, dia 1º de março. A entidade foi fundada em 2020, com o objetivo de trazer representatividade e a criação de projetos e atividades de impacto para transformar a realidade dos jovens araucarienses. Para viver a realidade deste público mais de perto, a AJA também é formada por jovens de 15 a 29 anos, que desenvolvem projetos conforme as demandas encontradas na própria comunidade.

O primeiro grande projeto da associação é o Cursinho Popular AJA, curso pré-vestibular totalmente gratuito que auxilia estudantes que não podem pagar um cursinho, mas que sonham em ingressar na universidade. Em 4 anos, já são mais de 270 alunos aprovados pelo ENEM e em diversos vestibulares.

Na área cultural, a AJA desenvolve atualmente o maior festival da cidade, o Gralhada, evento multiartístico que já conta 5 edições e tem por finalidade democratizar o acesso as artes. O evento é realizado de forma gratuita em praça pública, e também oferece oportunidade aos artistas locais de apresentarem seus trabalhos. Outro projeto cultural da AJA é o bloquinho AngustiFolia, que trouxe alegria para as ruas de Araucária nos últimos dois carnavais, visando estimular essa festa da cultura popular brasileira que, por muitas vezes, fica adormecida na cidade.

A associação ainda exerce um papel de destaque na luta por direitos e vem ocupando espaços importantes nas discussões e representatividade da sociedade civil, participando de audiências públicas, conferências, conselhos e comitês. Em 2023, a AJA teve representantes eleitos para a Conferência Estadual de Educação e Conferência Estadual de Cultura. No mesmo ano, foi protagonista na realização da primeira Conferência Municipal da Juventude realizada em Araucária, levando delegados para a fase estadual e alcançando um fato histórico: ter a primeira representante do Município na Conferência Nacional de Juventude, em Brasília.

“Quando iniciamos a AJA, tínhamos grandes objetivos e o propósito de mudar o mundo, começando por Araucária. Não é nada fácil sustentar um projeto sem fins lucrativos, de forma independente, por 5 anos. Isso se dá por meio de muito trabalho duro e resiliência, pois tudo que fazemos é de maneira voluntária e com ajuda da comunidade”, diz a presidente da AJA, Jeane Islena Vasilewski.

Além dos projetos e iniciativas mencionadas, a AJA promete novidades para o ano de 2025. Para saber mais sobre a Associação Juventude Araucariense, conhecer seus projetos e contribuir de alguma forma, você pode acessar o Instagram @juventudearaucariense.

Edição n.º 1455.