Associação Reação Periférica oferece duas oficinas gratuitas para jovens

A Associação Reação Periférica está com inscrições abertas para uma Oficina de Jogos Teatrais gratuita, para faixa etária de 10 a 15 anos. As aulas serão realizadas nas quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, na sede da associação, localizada na Rua Che Guevara, 264, no Jardim Israelense.

As vagas são limitadas a 20 participantes e as aulas começam no dia 10 de abril. Os interessados poderão se inscrever pelo fone (41) 99858-3101, falar com Paula.

A ARP também está realizando uma oficina de RPG de mesa destinada a participantes com 18 anos ou mais. Os encontros já começaram e vão até 9 de maio, onde os participantes jogam uma sessão de RPG.

“Cada sessão terá um tema, e o participante deverá sozinho contar uma narrativa criativa com início, meio e fim. Durante os encontros, iremos dialogar sobre o preparo de uma outra oficina de RPG de mesa direcionada aos adolescentes da comunidade”, contou um dos organizadores.

Serão 8 encontros no total, das 18h às 21h, na sede da associação. “O horário pode ser reajustado de acordo com as necessidades dos participantes”, lembrou o organizador.

As inscrições para a oficina de RPG de mesa podem ser feitas pelo link (CLIQUE AQUI).

Edição n.º 1459.