Associação Reação Periférica pede doações para festa do Dia das Crianças

Arrecadar doces e brinquedos para distribuir às crianças carentes da comunidade do Jardim Monalisa no dia dedicado a elas, 12 de outubro, tem sido a grande missão da Associação Reação Periférica. O evento acontecerá no sábado (12), das 13h às 18h, na Rua Roque Saad, s/n. Para tornar a festa possível, as pessoas também podem ajudar no aluguel de banheiros químicos e alimentação das crianças da Arp Crew, que farão uma apresentação de dança.

O evento contará ainda com apresentações de rap e break, shows de música sertaneja, gincanas, cama elástica, piscina de bolinhas e distribuição de algodão-doce.

“Através desta festa queremos proporcionar uma experiência incrível de integração, cultura e lazer para as crianças do Monalisa, através de atividades recreativas e culturais, além de promover a solidariedade e o espírito comunitário. A ideia é criar um ambiente festivo e acolhedor, enriquecendo o Dia das Crianças para os moradores locais”, explica Rafael Vieira, um dos integrantes da associação.

Edição n.º 1432.