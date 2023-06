Associados à ADJORI/PR conhecem PRC-280 e parabenizam governador Ratinho Jr pela obra

Os moradores de Araucária que viajaram ao sudoeste do Estado nos últimos meses, com certeza, já tiveram o privilégio de conhecer o trecho de 60 quilômetros recém revitalizados da PRC-280. A obra foi entregue em março pelo Governador do Estado, Ratinho Jr., e foi executada em concreto.

Nos últimos dias, a convite da Associação dos Jornais do Interior do Paraná (ADJORI/PR), a equipe de O Popular visitou a região de Palmas. Lá, participou de uma reunião com a direção da entidade e visitou a PRC-280, que teve o trecho até Trevo Novo Horizonte, em General Carneiro, feito integralmente com pavimento rígido de concreto, técnica que é conhecida como whitetopping, inédita em rodovias estaduais do Paraná.

Na oportunidade, o vice-presidente da ADJORI/PR, Sergio Jonikaites, representando os demais proprietários dos veículos de imprensa que estiveram no encontro destacou que a obra é fruto do compromisso dos órgãos estaduais com o desenvolvimento do Estado “Essa revitalização demonstra o comprometimento com uma pavimentação que proporciona aos motoristas na segurança e durabilidade. Nosso governador está de parabéns, assim como a Assembleia Legislativa, que segue compromissada com o desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Foto: Divulgação.