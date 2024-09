Atacante Eduarda Balbino assina contrato com o Athletico Paranaense

A araucariense Eduarda Pereira Balbino, 23 anos, é um fenômeno nas quadras e campos de futebol. Já passou por vários times de futebol Society (fut7), entre eles o Colo Colo, Santa Cruz e o Zig, além de jogar futsal profissional no Rio Branco e campo na Taça das Favelas deste ano. Seu foco sempre foi a visibilidade, para progredir dentro do esporte. E deu certo! A carreira de Eduarda sofreu uma guinada recentemente, quando a atacante assinou contrato para defender o time feminino do Athletico no Campeonato Paranaense.

“Eu estava jogando fut7 e também futebol de campo na Taça das Favelas, onde defendi o time Vila Torres, eliminado nas quartas de final. Também fui eleita a artilheira e a melhor jogadora no Grand Slam, defendendo o time Zig”, comenta Eduarda.

Eduarda já se integrou ao elenco do Athletico e vem treinando para o Campeonato Paranaense, que está previsto para começar em breve.

Títulos importantes

A atacante também foi eleita artilheira do Campeonato Paranaense de Futebol Society, realizado em Curitiba. Ela disputou a competição pela equipe Dedecom FC, de São José dos Pinhais. Antes disso Eduarda defendeu os times Fut7 Colo Colo, Rio Branco de Paranaguá e Santa Cruz, de Curitiba.

