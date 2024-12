Até domingo tem “repique” da 3ª Feira das Colônias no Parque Cachoeira. Prestigie!

Você que não conseguiu visitar a 3ª edição da Feira Sabores das Colônias, no Parque Cachoeira, poderá fazê-lo nesta sexta-feira (13/12) e no sábado e domingo (14 e 15). Isso porque a Prefeitura decidiu prorrogar o evento por mais três dias, devido às fortes chuvas do último final de semana, situação que desanimou muitas pessoas a saírem de suas casas. A feira conta com diversos estandes de produtos coloniais, artesanatos diversos, além da exposição e venda de hortifrutis, flores e outros itens. Nesta sexta-feira, a feira acontece das 16h às 22h, e no sábado e domingo, o horário é das 10h às 22h.

No local também foi montada uma Praça de alimentação, onde o público poderá encontrar vários tipos de comidas e lanches. Há opções de hambúrguer, pizza e mini pizza, chopp, sanduíche e demais lanches, pastel, porções e espetinhos, churros e crepes, cachorro-quente, sorvetes, batata frita, fogazza, massas e comida árabe. A Praça funciona até às 22h, durante os três dias de feira.

A Feira Sabores das Colônias é organizada pela Prefeitura Municipal, no intuito de valorizar a produção rural e os talentos locais, uma vez que também são apresentados diversos shows gratuitos para o público, com opções para crianças e adultos.

Natal Iluminado

A Casa do Papai Noel, na Casa do Artesanato (Parque Cachoeira), segue aberta até 23/12, das 16h às 22h, e dia 24/12, das 14h às 20h. O Parque Cachoeira também tem o Pedal Luz, um sistema interativo de iluminação de uma árvore de Natal, que pode ser acionado por meio do esforço de pessoas que pedalem em bikes conectadas à árvore. Ou seja, é necessária a energia de pedaladas para manter as luzes acesas. O Pedal Luz é gratuito e está disponível à noite.

Com saída da Praça da Bíblia, um trenzinho com personagens infantis faz um passeio gratuito pelas ruas decoradas da cidade até o Parque Cachoeira, levando crianças para um passeio encantador. Enquanto um trenzinho parte do Parque Cachoeira (concentração em frente ao Ginásio Joval), outro sai da Praça da Bíblia (em frente ao estacionamento da Câmara Municipal). Os trens estarão pela cidade até 22 de dezembro (de quinta-feira a domingo, com passeios das 18h às 21h). Menores de idade precisam estar acompanhados pelos pais. Não haverá paradas no meio do percurso, apenas nos pontos de embarque e desembarque.