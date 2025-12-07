Atem Distribuidora amplia agenda de inovação com foco na eficiência logística

São vários os fatores que posicionam a Atem Distribuidora no ranking das maiores empresas arrecadadoras de ICMS de Araucária em 2025. A escala e regularidade das operações de distribuição de combustíveis no município, que é um polo estratégico da cadeia de óleo e gás no país; o compromisso rigoroso com conformidade tributária e boas práticas de governança, alinhado às políticas de integridade, ESG e compliance adotadas pelo Grupo Atem; e investimentos contínuos em infraestrutura logística, segurança e qualidade, que permitem operar com eficiência e alto nível de confiabilidade para clientes e parceiros são alguns dos exemplos.

“Esse desempenho reflete a forma como a companhia entende o seu papel de gerar valor econômico, contribuir para a arrecadação local e, ao mesmo tempo, operar com responsabilidade e segurança. Para a Atem Distribuidora, figurar entre as maiores contribuintes de ICMS de Araucária significa, antes de tudo, responsabilidade. Nossa história nasceu na Amazônia, em uma família que aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da perseverança, e hoje se traduz em um grupo que investe em logística, segurança, pesquisa ambiental e desenvolvimento social”, declara a empresa.

Aliado aos fatores que preponderam sua posição no ranking, a Atem Distribuidora tem ampliado sua agenda de inovação com foco em desempenho, segurança operacional e eficiência logística. Entre os principais avanços, destaca-se o lançamento da gasolina aditivada Ativamax. A companhia apresentou ao mercado seu novo produto, com tecnologia exclusiva desenvolvida em parceria com um laboratório internacional, que apresenta economia de até 11% de combustível; redução significativa de emissões, como monóxido de carbono e hidrocarbonetos; melhor desempenho e proteção ao motor; e mais eficiência energética e menor impacto ambiental, alinhando inovação à sustentabilidade.

Não é a toa que a Atem Distribuidora e seus dirigentes vêm sendo reconhecidos por entidades de mercado e da sociedade civil. Entre os principais reconhecimentos estão o Prêmio de Segurança da Navegação – Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), na categoria transporte de álcool, petróleo e derivados, pelo estímulo à mentalidade voltada à segurança da navegação e prevenção de acidentes; Medalha “Grandes Amazonidas”, concedida pela Associação Panamazônia aos fundadores Dibo e Miqueias Atem, em reconhecimento à contribuição do grupo para o desenvolvimento regional; Top of Mind – 1º lugar em 2022, 2023, 2024 e 2025, em pesquisa do Instituto Perspectiva Mercado e Opinião, como uma das marcas mais lembradas no segmento em sua área de atuação. “Esses prêmios reforçam a relevância da marca e o compromisso da empresa com segurança, qualidade e desenvolvimento da Amazônia”, explica a Atem.

A Atem também concluiu o processo de certificação ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) em três de suas principais bases portuárias — Manaus, Belém e, mais recentemente, Santarém, elevando o padrão de segurança e conformidade internacional de suas operações. Com o reconhecimento, a companhia consolida um dos sistemas de segurança portuária mais robustos da Região Norte, ampliando a previsibilidade e a resiliência de suas cadeias logísticas em rotas estratégicas.

RESPONSABILIDADE E DESAFIOS

O Grupo Atem apoia e fomenta projetos que integram educação, meio ambiente, segurança e desenvolvimento comunitário, com destaque para projetos ambientais e científicos. Essas ações fazem parte da estratégia ASG do Grupo, que busca conectar operação responsável, impacto social positivo e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Atem Distribuidora amplia agenda de inovação com foco na eficiência logística
Infraestrutura logística, segurança e qualidade projetam a Atem Distribuidora a um futuro promissor

Se a missão é complexa, os desafios e dificuldades enfrentados pelo setor e pela própria companhia, não deixam por menos. O Grupo Atem enfrenta condições logísticas desafiadoras na Região Norte, marcadas por grandes distâncias, sazonalidade dos rios e infraestrutura muitas vezes limitada, o que exige planejamento detalhado e forte capacidade de gestão de riscos; ambiente regulatório e tributário complexo, que exige alto nível de conformidade e governança; e cenário competitivo intenso no mercado de combustíveis, que reforça a importância de diferenciais em segurança, atendimento, reputação e presença regional.

EXPANSÃO DA REDE

A Atem Distribuidora é o braço de distribuição de combustíveis do Grupo Atem, atendendo a mais de 400 postos bandeirados, além de TRRs, indústria, usinas e agronegócio, atuando de forma integrada à estrutura logística e industrial do grupo. Entre as principais atividades estão a distribuição de combustíveis para postos, clientes industriais, transportadoras e grandes consumidores; integração com operações de logística fluvial e rodoviária (Navemazônia e Rodoamazônia), que garantem o abastecimento em regiões remotas, especialmente na Amazônia; integração com infraestrutura de bases e terminais de armazenamento, como Manaus, Cruzeiro do Sul (AC), Porto Velho (RO), Miritituba (PA) e Mato Grosso do Sul, entre outros, fortalecendo a capilaridade logística.

“Para 2026, a Atem Distribuidora pretende continuar fortalecendo sua atuação como uma empresa integrada à realidade amazônica, mantendo o foco na expansão da rede de postos bandeirados; na consolidação de ganhos de eficiência, segurança e qualidade em toda a cadeia de distribuição; na ampliação de iniciativas ambientais e sociais em parceria com comunidades e instituições locais; na evolução contínua em governança, ASG e compliance; no reforço do relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores, com foco em uma operação cada vez mais sustentável e responsável”, afirma o Grupo.

