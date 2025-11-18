Na próxima quinta-feira, 20 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, data que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares. O feriado nacional pode gerar uma “emenda” em alguns setores públicos. Em Araucária, a Prefeitura de Araucária informa que, em razão do feriado, alguns atendimentos públicos municipais estarão suspensos. Porém, os serviços essenciais de urgência e emergência vão funcionar normalmente durante todos os dias.

Paço Municipal

O Paço Municipal de Araucária estará fechado no dia 20, retomando o atendimento normal na sexta-feira (21).

Transporte coletivo

Os ônibus do sistema TRIAR vão circular em horário de “domingo” no feriado de 20 de novembro e têm programação normal na sexta (21).

Limpeza pública

Os serviços de coleta de lixo orgânico e coleta seletiva de recicláveis funcionarão normalmente em Araucária durante o feriado (20) e também na sexta-feira (21), seguindo a programação habitual.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Araucária mantém o atendimento 24 horas, todos os dias, inclusive durante o feriado. A população pode acionar a equipe pelo telefone 153 ou pelo aplicativo Atende.net.

Trânsito

Os agentes de trânsito também estarão em atendimento normal. O estacionamento rotativo (EstaR) não funciona em feriado e retorna normalmente na sexta-feira, dia 21.

Rede Municipal de Ensino

As escolas municipais e CMEIs de Araucária estarão fechados nos dias 20 e 21 de novembro, conforme o calendário escolar de 2025.

Saúde pública

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas no dia 20 de novembro e atendem normalmente no dia 21. Já os serviços de urgência e emergência — como UPA, SAMU, Hospital Municipal de Araucária e Pronto Atendimento Infantil — mantêm o atendimento normal todos os dias, sem interrupções.

Trabalho e Emprego

A Agência do Trabalhador (SINE Araucária) e a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego estarão fechadas no feriado do dia 20, e atendem normalmente no dia 21 de novembro.

Assistência Social

Os serviços essenciais de assistência social funcionam normalmente no feriado, incluindo:

  • Unidades de acolhimento institucional de famílias e de crianças/adolescentes
  • Casa de Passagem
  • Conselho Tutelar (plantão 24h)
  • Família Acolhedora (plantão)

Já as unidades do CRAS, CREAS, Centro Pop, COMSE e Centro de Convivência não terão atendimento no dia 20, retornando no dia 21.