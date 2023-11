Atenção, apaixonados por cosplay!!! Domingo (19) tem Hydra Araucária na Praça da Bíblia 

Tire o traje do seu personagem preferido do guarda-roupa, porque vem aí a terceira edição do Hydra Araucária!

O evento voltado às pessoas apaixonadas por cosplay será neste domingo, 19 de novembro, a partir das 13h, na Praça da Bíblia, em frente à Câmara de Vereadores de Araucária. Organizado pelo grupo Hydra, o encontro terá entrada gratuita para a população e contará com atrações imperdíveis.

Os visitantes poderão se divertir com muitos jogos, haverá stands de vendas e brincadeiras (o Jornal O Popular estará presente), RPG, sorteios e um divertido concurso Cosplay. Ahriellen, streamer de jogos on-line; Luan Roger, conhecido por sua incrível caracterização do Majin Boo; Rodrigo Havana, um experiente cosplayer; Altevir Frank, um talentoso cosmaker e entusiasta do cosplay; e Davi Julio, um cosplay talentoso e detalhista, convidado especial nas categorias Kids e Juvenil, vão compor o corpo de jurados para escolha dos melhores do desfile.

Quer saber mais sobre o Hydra Araucária? Acesse o Facebook Fênix Hydra Araucária ou o Instagram @fenix_hydra_araucaria

Edição n.º 1389