Atenção eleitores! Cartório Eleitoral de Araucária terá plantão neste final de semana

As eleições municipais se aproximam e os eleitores araucarienses precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Para aqueles que desejam emitir, regularizar ou transferir o Título Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TER/PR) fará um plantão de atendimento no Cartório Eleitoral do Município, localizado na Rua Francisco Dranka, 1079 – Centro, neste sábado (24/02) e domingo (25/02). O horário de atendimento ao público será das 12h às 18h, durante os dois dias.

No caso de emissão de Título, é necessário levar os seguintes documentos: Documento de identidade original com foto; Certificado de alistamento militar original (para os eleitores nascidos em 2005); Comprovante de endereço atual.

Já para regularização ou transferência do Título devem ser apresentados os documentos a seguir: Documento de identidade original com foto; Comprovante de endereço original (emitido há, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho).

Mais informações sobre o mutirão ou demais assuntos pertinentes às eleições 2024, poderão ser obtidas pelo telefone 0800 640 8400.

Seja um mesário voluntário!

O TRE também abriu inscrições para os interessados em ser mesários voluntários nas eleições deste ano. O formulário para quem quiser se inscrever está disponível no link: http://bit.ly/mesariotrepr.