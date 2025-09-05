O Essência Empreendedora 2025, campeonato de empreendedorismo voltado aos estudantes de 14 a 18 anos que estão cursando o ensino médio, está com as inscrições abertas. Os jovens que desejam participar devem se inscrever até o dia 26 de setembro, preenchendo o formulário disponível no link https://forms.gle/pbwDtsnPzJZ87BC9A

O Essência Empreendedora é uma iniciativa do grupo +Somar, já conhecido pela organização do concurso anual Discursando nas Escolas. O objetivo é motivar os participantes a desenvolverem ideias empreendedoras e a despertarem seu potencial criativo e transformador. “Para ilustrar melhor essa ideia, gosto da definição do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, que diz: ‘O empreendedorismo pode ser usado para resolver os problemas mais profundos da humanidade’”, afirma o empresário Danilo Donoso, responsável pelo +Somar.

Segundo ele, empreender não é apenas abrir um negócio. É também escrever um livro, criar um projeto na empresa onde se trabalha, montar uma peça de teatro, realizar uma ação social, ou simplesmente transformar algum aspecto da sua própria vida. “Isso pode acontecer na economia, na ciência, na arte, na comunidade ou na vida pessoal. O importante é tomar a iniciativa de transformar, e é esse nesse contexto que se baseia o projeto”, explica.

Todos os alunos participantes ganharão certificados e os primeiros colocados serão premiados com valores de R$1.000,00, R$ 500,00 e R$300,00.