Atenção moradores! Carrões vão acelerar nas estradas neste domingo (19) na Friends HillClimb Araucária — SS Adão Fila

A Friends HillClimb Araucária — SS Adão Fila, uma competição de carros irada, promete abalar as estruturas do Município no próximo domingo, 19 de março. Vários modelos de alta performance vão acelerar em algumas estradas da área rural, em uma disputa emocionante contra o relógio, fazendo curvas sinuosas e impressionando a todos.

A prova vai levar muita adrenalina e diversão para todos, porém os organizadores pedem uma atenção especial aos moradores das avenidas Adão Fila e São Casemiro e dos arredores, pois os caros irão passar bem pertinho da porta das suas casas. Isso mesmo! Será uma oportunidade única de você chamar a família e os amigos para acompanhar essa emocionante prova e ter essa chance incrível de sentir toda a emoção do automobilismo.

“Escolha uma área segura e confortável para assistir ao evento e certifique-se de que estará longe de áreas de risco, para que você e sua família fiquem protegidos durante a competição. Podem levar cadeiras ou almofadas para se acomodar no quintal de suas casas, para maior conforto de todos”, orienta a organização do evento.

Outra dica é levar lanches e água para se refrescar e não ter que correr o risco de perder nenhum minuto sequer da prova. Importante ainda usar protetor solar, boné e repelente, considerando que estamos no verão. “Respeite as orientações dos organizadores e da equipe de segurança para que tudo transcorra dentro da maior tranquilidade para todos os envolvidos. Se possível, incentive os competidores aplaudindo e torcendo bastante”, convidam os organizadores.

Cronograma da prova

Domingo – 19 de março

08h00 – Fechamento da Av. Adão Fila

08h30 – Início da competição

12h30 – Fim da competição

12h30 – Liberação da Av. Adão Fila

13h00 – Premiação em frente ao Armazém Soczek

Foto: Gabriel Albuquerque

Edição n. 1354