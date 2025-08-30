Motoristas que forem circular pela PR 423, no perímetro urbano de Araucária, entre os dias 1º e 5 de setembro, devem redobrar a atenção. Isso porque a concessionária Via Araucária vai implantar uma operação de “Pare e Siga”, para realizar a remoção de postes de iluminação que interferem nas obras de duplicação que estão em andamento.

A medida é necessária para garantir a segurança das equipes e dos usuários da rodovia durante os trabalhos, que irão ocorrer das 7h às 17h, durante os cinco dias.

A concessionária orienta que os motoristas programem seus deslocamentos, levando em consideração eventuais retenções.

Detalhes

A distância máxima de bloqueio de faixa será de 2 km, no sentido crescente (Campo Largo). O tempo máximo de interrupção para alternância do tráfego será de 15 minutos.

Locais e datas das intervenções

01/09 – entre os kms 17 e 19.
02/09 a 05/09 – entre os kms 21 a 25.