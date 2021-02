Atenção motoristas: trecho da rua Major Sezino em frente à nova Caixa terá sentido único

Compartilhe esta notícia

A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) promoverá uma alteração no sentido da pista da rua Major Sezino Pereira de Souza, no Centro, fazendo com que mais um trecho da via passe a ter mão única. A mudança ocorre a partir desta sexta-feira, 5 de fevereiro.

O trecho da Major Sezino que também passará a ter mão única é aquele da quadra entre as ruas Coronel João Antônio Xavier e Expedicionários Brasileiros, onde recentemente foi inaugurada o novo prédio da Caixa Econômica Federal (CEF).

Com a alteração, a via, que neste trecho tinha mão dupla, passa a ter mão única, sentido Copel. Conforme o Departamento de Trânsito da Prefeitura, na noite desta quinta-feira (4) toda a sinalização vertical e horizontal da pista será alterada, identificando o novo sentido da via.

Trecho da Major Sezino em frente à nova Caixa passará a ter sentido único