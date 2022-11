Atenção pais! É hora de fazer a rematrícula de seu filho que estuda na rede municipal de ensino!

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) iniciou nesta terça-feira, 1º de novembro, o processo de rematrícula de todos os estudantes da rede municipal de ensino para o ano de 2023.

De acordo com a SMED, atualmente estão matriculados cerca de 10 mil estudantes no ensino fundamental e 7.500 crianças na educação infantil. A rematrícula será exclusivamente por meio do aplicativo Atende.net ou pelo site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br). A data limite para que os pais façam o procedimento é 25 de novembro.

Ao acessar o sistema, o responsável pelo estudante deve escolher a opção correta para o destino da rematrícula: se é um CMEI, escola municipal, turma de EJA ou um dos CMAEEs. No sistema será preciso fornecer alguns dados básicos do estudante (certidão de nascimento) e do responsável legal pela rematrícula (RG, comprovante de endereço), além de contato (número de telefone com WhatsApp).

No caso das crianças que estão no CMEI em 2022, mas que, em 2023, seguirão para uma escola municipal, a unidade educacional começará a entregar a carta matrícula aos pais a partir de 8 de novembro.



Dúvidas sobre o recadastramento poderão ser esclarecidas via WhatsApp da SMED: 3614-7405, sempre no horário comercial.