Atenção servidores! Inscrição para eleição de conselheiros do FPMA é prorrogada

A Comissão de Eleição que está coordenando o processo de escolha dos novos Representantes do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Municipal – FPM, para a gestão 2025/2026, decidiu prorrogar por mais uma semana o prazo para inscrições. Sendo assim, quem ainda não se inscreveu poderá fazê-lo até a sexta-feira da próxima semana, dia 20 de setembro.

A prorrogação, conforme adiantou a Comissão, se deu devido ao quantitativo de inscritos e o caráter democrático das eleições. De acordo com o Art. 9° do Regulamento Geral, as inscrições serão efetivadas em horário de expediente, na sede do FPM, localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.° 131 (sobreloja) – Centro, mediante agendamento prévio pelo telefone (41) 3642-4075.

Para ser candidato, é preciso atender aos seguintes requisitos: ser servidor com no mínimo cinco anos de efetivo exercício na Prefeitura de Araucária ou Câmara Municipal, e aposentado pelo Fundo de Previdência Municipal de Araucária; ter formação acadêmica de nível superior na posse (somente para os candidatos ao Conselho Administrativo); possuir experiência de, no mínimo, dois anos, no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; servidor e/ou aposentado que não tenha sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas na Lei Complementar n° 64/1990; servidor e/ou aposentado que não tenha sido apenado em processo administrativo disciplinar nos últimos dois anos.

Sobre as eleições

A eleição para os Conselhos do FPM será a partir das 8h do dia 21/11, até às 16h30 do dia 25/11, por meio de site a ser publicado do Diário Oficial do Município e no site do FPMA. Cada eleitor poderá votar uma única vez, via computador, smartphone ou tablet, com acesso à internet, sendo que a identificação do candidato estará disponível no campo de votação, com seu nome completo e a nomenclatura que deseja que apareça, número de inscrição e foto.

Serão eleitos para o Conselho Administrativo os quatro candidatos mais votados pelos servidores do Poder Executivo, os dois candidatos mais votados pelos servidores do Poder Legislativo e um candidato mais votado pelos aposentados.

Já para o Conselho Fiscal serão eleitos os três candidatos mais votados pelos servidores do Poder Executivo, um candidato mais votado pelos servidores do Poder Legislativo e um candidato mais votado pelos aposentados.