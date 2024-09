Atenção, times de Araucária! Estão abertas as inscrições para a 2ª Copa Verão

A Associação Esportiva Vencer iniciou as inscrições dos times interessados em participar da 2ª Copa Verão. O arbitral está previsto para o dia 4 de outubro, às 19h30, no Estádio Tião Calado (sede do Araucária), que fica na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, no Centro. Na ocasião, as equipes participantes irão discutir o regulamento do campeonato, data de início, composição dos grupos, tabelas de jogos, entre outros assuntos.

A Copa Verão entregará premiações em troféus e medalhas para os três primeiros colocados, bem como para o artilheiro e goleiro menos vazado da competição.

Na primeira edição, foram nove times participantes e o campeão foi o Projeto Vencer. Para este ano os organizadores esperam superar esta marca e contar com um número maior de equipes. Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas pelo fone (41) 99669-5963, com Jamil.

Edição n.º 1434.