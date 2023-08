ATENÇÃO: Últimos dias de inscrição para a corrida com causa social da Risotolândia

Está chegando o dia da primeira edição da “Run For Health”, uma corrida de rua com propósito beneficente que vai destinar 100% do valor arrecadado com as inscrições para doações de alimentos a comunidades carentes de Curitiba e Araucária. A iniciativa é do Grupo Risotolândia, que está comemorando seus 70 anos de história.

A corrida vai acontecer no sábado, dia 12 de agosto, em Curitiba, e as inscrições se encerram neste domingo (06/08). O percurso será de 5 km, nas categorias individual, dupla mista, quinteto e kids.

Cada modalidade possui um valor de inscrição diferente, confira:

Individual: R$90,00

Dupla Mista: R$150,00

Quinteto: R$400,00

Prova Kids: R$50,00

Grupos e Assessorias: A partir de 10 inscrições realizadas juntas, considera-se um grupo e o valor será de R$90,00. Também será concedida uma cortesia para o 11º inscrito.

Para se inscrever, acesse o site: https://www.ticketsports.com.br/e/1-run-for-health-36419. Siga as redes sociais @agencia_sportion e @runforhealthbyrisotolandia e tenha acesso a mais informações sobre o evento.