Na quarta-feira, 26 de novembro, o atendimento da Farmácia Central de Araucária será suspenso para a realização de inventário, o atendimento será normalizado no dia seguinte (27/11). A paralisação é necessária para que uma organização interna seja realizada, visando melhorar o atendimento diário da população. Além de ser essencial para cumprir o procedimento de contagem física e registro de todos os itens do estoque, conforme a Lei Federal nº 14.654/2023.

A execução periódica do inventário é fundamental para manter a compatibilidade entre o estoque físico e os registros de sistema, permitindo o planejamento adequado de compras e reposições, além de evitar desabastecimentos e desperdícios. O processo também auxilia na identificação de inconsistências em cadastros de pacientes e medicamentos, garantindo mais precisão nas informações compartilhadas entre os sistemas estadual e municipal.

Serviço

A Farmácia Central de Araucária fica na Rua Guilherme da Motta Corrêa, n° 55, na entrada lateral do Bloco do CEMO (Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas), em frente à Rodovia do Xisto – Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 (entrega de senhas até esse horário). Atendimento também por WhatsApp (somente mensagens) no número (41) 99927-2396.