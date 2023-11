Atendimento da Ouvidoria da Saúde serão suspensos nos dias 20 e 21/12 para manutenção técnica

Na próxima semana, nos dias 20 e 21 de novembro, a Ouvidoria da Saúde de Araucária passará por um aprimoramento nos serviços oferecidos à população.

Devido a isso, durante esses dias, não serão realizados atendimentos à população, nem presenciais e nem por telefone.

Neste período de manutenção, a Ouvidoria permanecerá recebendo os registros enviados por e-mail. Com isso, caso for preciso realizar algum registro de manifestação e sugestão, poderá ser feito exclusivamente pelo endereço ouvidoriadasaude@araucaria.pr.gov.br.

A interrupção temporária no atendimento, tanto presencial quanto telefônico, tem como objetivo garantir que a equipe técnica possa realizar as atualizações necessárias de forma eficiente e sem prejudicar o público. A equipe estará empenhada em garantir que todas as demandas sejam atendidas de maneira satisfatória, mesmo diante das limitações temporárias.

É importante destacar a necessidade de compreensão da população, já que após o aprimoramento, a Ouvidoria da Saúde de Araucária estará mais apta a atender às necessidades dos araucarienses. A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) reitera o compromisso em promover melhorias contínuas nos serviços de saúde oferecidos à população.

