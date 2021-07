Atendimento na UBS Silvio Skraba segue sem mudanças

A obra do novo prédio não irá interferir nos serviços que são prestados pela UBS do jardim Industrial. Foto: Marco Charneski

Até o final deste ano, a Prefeitura de Araucária deverá entregar a obra da nova Unidade Básica de Saúde Silvio Roberto Skraba, localizada no bairro Industrial. A estrutura, que começou a ser construída no dia 9 de março de 2020, deverá atender toda a demanda da região, ou seja, um público de aproximadamente 20 mil usuários. Serão mais de 1.400m² de estrutura, com dois pavimentos, bem diferente do prédio atual, que tem praticamente um terço desse tamanho. Em meio ao vislumbre do que se tornará a nova UBS, alguns usuários manifestaram certa preocupação com relação ao atendimento no prédio atual, temendo que com o avanço as obras, ocorra alguma mudança que possa prejudicá-los. No entanto, a Prefeitura garantiu que o funcionamento da UBS segue normal e em momento algum deverá sofrer alterações, já que o novo prédio está sendo construindo em um outro local.

Novidades

A nova UBS oferecerá um espaço amplo e a principal novidade está no horário de atendimento, que será estendido até às 22h. No espaço em construção também haverá acesso separado para o serviço de farmácia, 7 locais de espera, de acordo com o serviço que o paciente utilizará, seguindo os protocolos de distanciamento social. A estrutura também foi projetada para oferecer maior acessibilidade aos usuários, pois contará com elevador, rampa e escadas para acesso ao andar superior.

Em relação às salas individuais de cada serviço, a unidade terá salas para atendimento odontológico (contendo 4 box para atendimento individual), central de esterilização e guarda de materiais, sala de vacina, sala de curativo, sala de observação, sala de coleta de exames, consultórios de pediatria, consultórios clínicos, consultórios de ginecologia com banheiro, consultórios de enfermagem, sala de emergência, fraldário, banheiros com acesso para cadeirante e estacionamento para a população com vagas para cadeirantes e idosos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021