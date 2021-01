Atendimento relacionado à Junta Comercial no Espaço do Empreendedor agora é gratuito

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Por meio de uma parceria, a Prefeitura passou a oferecer aos empresários e contadores o atendimento gratuito relacionado à Junta Comercial. Esse atendimento ocorre no Espaço do Empreendedor. Há cerca de um ano, quem precisa desse tipo de atendimento, até então, tinha que se deslocar a municípios, como Fazenda Rio Grande ou Campo Largo. Com a novidade, haverá ganho de tempo e também economia em dinheiro para os empresários.

Segundo o delegado do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) Edson Luiz Maraschin, o atendimento no Espaço do Empreendedor de Araucária evita a necessidade de deslocamento a outros municípios e o gasto com combustível. Com o atendimento na Prefeitura, outro custo que não existe mais para os empresários locais é a taxa para quem não faz parte da associação comercial de alguns municípios que prestam o atendimento; tem município em que o atendimento custa R$ 40. “Com estas mudanças, quem sai ganhando é a classe de empreendedores e empresários que passam a contar novamente com um serviço que ficou prejudicado desde a desativação do Posto de Atendimento da JUCEPAR em 2020, e além disso, conseguem receber toda a atenção e atendimento já prestado pelo Espaço do Empreendedor em um único local, evitando a necessidade de deslocamentos à lugares distintos para a tratativa de assuntos relacionados às empresas”, explicou Maraschin.

ATENDIMENTO

O Espaço do Empreendedor de Araucária conta com profissionais que dão todo o suporte para a formalização de micro e pequenos negócios, apoio para a concessão de alvarás, orientações sobre obrigações e direitos, concessão de crédito, informações sobre guias de impostos e cursos. O Espaço fica ao lado do Espaço Cidadão na entrada do Paço Municipal, na Rua Pedro Druszcz, nº 111, Centro e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 15 horas. Para a maioria das situações, os empreendedores e contadores contam com a facilidade de atendimento à distância. Seja pelo telefone/whatsApp: (41)3614-1405 ou via e-mail: sala.empreendedor@araucaria.pr.gov.br .

Texto: PMA