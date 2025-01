Atitude Imóveis entrega obra da Panvel Araucária e reforça compromisso com o desenvolvimento da cidade

Desde 2008, a Atitude Imóveis tem se destacado no mercado de vendas e locações em Araucária. Nos últimos anos, a empresa ampliou sua atuação ao investir em projetos BTS (built to suit), que consistem em construções projetadas especificamente para atender às necessidades de um inquilino em particular.

Entre as obras realizadas pela Atitude Imóveis nesse modelo estão empreendimentos como a unidade da Anjos Colchões, a sede da Magrass, e mais recentemente, a loja da Farmácia Panvel, localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, 1286, no centro. O projeto da Panvel foi um dos mais desafiadores já realizados pela empresa, exigindo uma grande movimentação de terra e uma construção complexa.

“Ficamos responsáveis por cada detalhe da obra, sendo tudo projetado, pensado e executado com muito carinho para embelezar ainda mais a nossa querida Cidade de Araucária”, comenta Jander Klechovicz, proprietário da Atitude Imóveis. A inauguração da Panvel Araucária aconteceu nesta terça-feira, 21 de janeiro

Jander ainda destacou o cuidado envolvido em todas as etapas do projeto, desde a escolha do terreno e negociações contratuais, realizadas em parceria com o corpo jurídico da imobiliária, até a construção. Além disso, a empresa foi responsável por todo o processo documental, incluindo as licenças exigidas por órgãos como a Prefeitura, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. O resultado foi a entrega de um imóvel completamente pronto, atendendo a todas as exigências do cliente.

“O empreendimento traz benefícios significativos para a cidade de Araucária, gerando empregos e fortalecendo a economia local. Tivemos muitos dias de chuvas durante a obra, o que tornou um grande desafio considerando o prazo curto que tínhamos para realizar os serviços, mas conseguimos atingir o objetivo e Araucária ganhou este grande presente, uma loja incrível com muitos produtos de qualidade, com paisagismo lindo e um estacionamento excelente com mais de 15 vagas para bem atender os clientes da loja”, comenta.

A Atitude Imóveis informa que está à disposição para investimentos imobiliários aos interessados em empreendimentos e locações comerciais com esta intermediação BTS. “Aos clientes que possuírem terrenos comerciais, peço que venham tomar um café conosco e discutir sobre um bom projeto juntos. Aproveito ainda para agradecer aos proprietários do terreno onde construímos a Panvel pela confiança no meu trabalho, pelo carinho de sempre e pela oportunidade, afinal, juntos somos mais fortes”, comenta o proprietário da Atitude.

Atualmente, a Atitude Imóveis também lidera outro grande projeto em Araucária: o primeiro Street Mall da cidade, que está sendo construído na esquina das ruas São Vicente de Paulo com Rodolpho Hasselmann. Apesar de alguns imprevistos e atrasos com a empresa de pré-moldados, medidas já foram tomadas para resolver os problemas, e a obra avança para as etapas finais de acabamento, estacionamento e paisagismo, com previsão de inauguração para maio deste ano. Segundo Jander, o empreendimento será um marco para o município, representando mais um exemplo do compromisso da Atitude Imóveis com o desenvolvimento da região e a confiança de seus clientes e investidores.

Edição n.º 1449.